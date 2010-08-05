Beyaz Çikolatalı Sufle

Sofra Tarifi

200 gram beyaz çikolata 1 su bardağı süt 3 çorba kaşığı un 4 çorba kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı vanilya 3 çorba kaşığı toz şeker 20 gram krema 3 adet yumurtanın sarısı+4 adet yumurtanın akı Bir tutam tuz Sufle kabına serpiştirmek için: Toz şeker, badem, ceviz veya fındık parçacıkları Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

1.Sütü kaynatıp, soğumaya bırakın. Ardından buzdolabında 4 saat dinlendirin. Çıkardığınızda ocağa oturtup un, tereyağı, vanilya ve tozşekeri ilave edin. 20 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın kremayı ekleyin. Soğumaya bırakın.

2.Yumurtaların ak ve sarılarını ayırın. Akları mikserle çırparak kar haline getirin. Tuz ekleyip tekrar mikserleyin. Beyaz çikolatayı çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolata, yumurta sarısı ve kar haline gelen yumurta akını tahta kaşıkla ve 8 hareketi yaparak karıştırın ve kremalı karışıma ilave edin.

3.Sufle kabını ya da porsiyonluk sufle kaplarını eritilmiş tereyağı ile yağlayıp buzdolabında dinlendirin. Ardından kabı ikinci kez yağlayın. Tozşeker, badem, ceviz veya fındık parçacıkları serpiştirin. Karışımı sufle kabına yerleştirin. Üzerini düzleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının orta rafında 25 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpin. Sufle kabıyla beraber sıcak olarak servis yapın.