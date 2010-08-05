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Beyaz Çikolatalı Sufle

Beyaz Çikolatalı Sufle
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram beyaz çikolata

1 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı vanilya

3 çorba kaşığı toz şeker

20 gram krema

3 adet yumurtanın sarısı+4 adet yumurtanın akı

Bir tutam tuz

Sufle kabına serpiştirmek için:

Toz şeker, badem, ceviz veya fındık parçacıkları

Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

1.Sütü kaynatıp, soğumaya bırakın. Ardından buzdolabında 4 saat dinlendirin. Çıkardığınızda ocağa oturtup un, tereyağı, vanilya ve tozşekeri ilave edin. 20 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın kremayı ekleyin. Soğumaya bırakın.
2.Yumurtaların ak ve sarılarını ayırın. Akları mikserle çırparak kar haline getirin. Tuz ekleyip tekrar mikserleyin. Beyaz çikolatayı çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolata, yumurta sarısı ve kar haline gelen yumurta akını tahta kaşıkla ve 8 hareketi yaparak karıştırın ve kremalı karışıma ilave edin.
3.Sufle kabını ya da porsiyonluk sufle kaplarını eritilmiş tereyağı ile yağlayıp buzdolabında dinlendirin. Ardından kabı ikinci kez yağlayın. Tozşeker, badem, ceviz veya fındık parçacıkları serpiştirin. Karışımı sufle kabına yerleştirin. Üzerini düzleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının orta rafında 25 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpin. Sufle kabıyla beraber sıcak olarak servis yapın.
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