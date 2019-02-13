Beze Dolgulu Kırmızı Pasta ( redvelvet )

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pastanın bezelerini bir gün önceden hazırlamak gerekir. Bezeler için yumurta akı ve tuzu mikserin yüksek devrinde çırpın. Köpürmeye başlayınca azar azar tozşeker ilave edin. Tüm şeker bitince mikserin hızlı devrinde 10 dakika çırpın. Sürenin sonunda karışım sakız kıvamı aldıysa olmuş demektir, almadıysa sakız kıvamı alana dek çırpmaya devam edin. Daha sonra büyük boy bir sıkma torbasının içine gıda boyasına batırdığınız bir fırça yardımı ile yukardan aşağıya eşit aralıklı 6 şerit çizin. Çırptığınız karşımı içine doldurun. Aynı büyüklükte boş sıkma torbasına düz (no: 806) bir uç takıp karışımın bulunduğu sıkma torbasının üzerine geçirin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine karışımın 1/3'ünü sıkın. Dıştaki sıkma torbasındaki ucu orta boy yıldız uçla (no: 866) değiştirip karışımın 1/2'sini daha tepsiye sıkın. Halka şeklindeki sultan bezeleri yapmak için dıştaki sıkma torbasına sultan beze ucunu takın ve kalan karışımı aralıklı olarak başka bir tepsiye sıkın. Önceden ısıtılmış 110 derece fanlı fırında 1 saat kontrol ederek pişirin. Fırını kapatıp iyice soğuyana dek içinde tutun. Pandispanya için tereyağı ve tozşekeri mikserle ��ırpın. Yumurtaları teker teker ilave edip çırpmaya devam edin. Kuru malzemeleri bir kaba eleyip karıştırın. Kırmızı gıda boyasını ekleyin. Sirkeyi katın. En son süt ilave edip çırpın. Harcı 2 adet 18 cm'lik kelepçeli yuvarlak kek kalıbına pay edip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin. Krema için tereyağı ve pudraşekerini mikser yardımıyla çırpın. Vanilya esansı ve krema ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın. Buzdolabına kaldırıp 30 dakika dinlendirin. Pandispanyaların üzerleri düz değilse bir bıçakla keserek düzeltin ve enlemesine 2'ye (3 parçası kullanılacak) kesin. 1 parça pandispanyayı servis tabağına alın. Üzerine krema yayıp, bütün kestane, düz ve tırtıklı bezeleri yerleştirin. Aralarına küp doğranmış kestane serpin. 2'nci pandispanyayı üzerine kapatın. Yeniden krema, beze, bütün ve doğranmış kestane yerleştirip 3'üncü pandispanyayı koyun. En üste de aynı şekilde hazırlayın. Sultan bezeleri pastanın üzerine ve yanlarına koyun. Dolapta en az 1 saat bekletip servis yapın.