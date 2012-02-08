Bezeli Dondurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta aklarını pudra şekeri ve vanilya ile birlikte kar gibi olana dek çırpın. Karışımı krema torbasına doldurun. İçine yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine, büyüklüğüne bağlı olarak 3 ya da 6 yayvan top sıkın. Önceden ısıtılmış 110 derece fırında üzeri hafif pembeleşene dek pişirin. Servis tabağına bir kat beze, bir kat dondurma şeklinde dizin. En üstünü de kirazla süsleyerek servis yapın.