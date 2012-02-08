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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Bezeli Dondurma

Bezeli Dondurma

Bezeli Dondurma
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurtanın akı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım çay kaşığı vanilya

Karamelli, frambuazlı ve antep fıstıklı dondurma

Süslemek için: Kiraz

YAPILIŞI

Yumurta aklarını pudra şekeri ve vanilya ile birlikte kar gibi olana dek çırpın. Karışımı krema torbasına doldurun. İçine yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine, büyüklüğüne bağlı olarak 3 ya da 6 yayvan top sıkın. Önceden ısıtılmış 110 derece fırında üzeri hafif pembeleşene dek pişirin. Servis tabağına bir kat beze, bir kat dondurma şeklinde dizin. En üstünü de kirazla süsleyerek servis yapın.
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