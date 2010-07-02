Bitter Çikolatalı Truf

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kremayı bir kaba alıp kısık ateşte ısıtın. Üzerine küçük parçalara böldüğünüz 500 gram bitter çikolatayı ekleyip eritin. Badem, konyak ve tarçını ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp yarım saat buzdolabında bekletin. Daha sonra

karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Karışım bitene kadar işleme devam edin. 2300 gram çikolatayı benmari usulü eritin. Hazırladığınız çikolata toplarını çikolataya batırın. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye alıp, buzdolabında 2 saat bekletin. Kakaoya bulayıp servis yapın