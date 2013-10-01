Bisküvili Limonlu Pelte Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nişastayı suyla derin bir kapta çırpıp, tencereye alın. Şekeri ve limon suyunu ekleyin. Ateşte karıştırarak, muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Daha sonra tencereyi ocaktan alıp, rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Pelteyi ılınmaya bırakın. Cam bir tepsiye pelteden 2-3 kaşık alıp, yayın. Üzerine bir sıra pötibör bisküvi dizin. Tekrar pelteden yayıp, bisküvileri dizin. Üç kat pelte ve üç kat bisküvi olacak biçimde bu işlemi tekrar edin. Hindistancevizi ve dövülmüş antep fıstığıyla süsleyin. Buzdolabında bir gece bekletin. Dilimleyerek servis yapın.