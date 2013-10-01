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Bisküvili Limonlu Pelte Tarifi

Bisküvili limonlu pelte nasıl yapılır? Üstüne istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz bisküvili limonlu pelte nasıl hazırlanır bilmiyor musunuz? O zaman öğrenmek için doğru yerdesiniz.
Bisküvili Limonlu Pelte Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı su

4 çorba kaşığı buğday nişastası

2 adet limonun suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı toz şeker 2 paket pötibör bisküvi

Üzerine: Hindistancevizi ve antep fıstığı

YAPILIŞI

Nişastayı suyla derin bir kapta çırpıp, tencereye alın. Şekeri ve limon suyunu ekleyin. Ateşte karıştırarak, muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Daha sonra tencereyi ocaktan alıp, rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Pelteyi ılınmaya bırakın. Cam bir tepsiye pelteden 2-3 kaşık alıp, yayın. Üzerine bir sıra pötibör bisküvi dizin. Tekrar pelteden yayıp, bisküvileri dizin. Üç kat pelte ve üç kat bisküvi olacak biçimde bu işlemi tekrar edin. Hindistancevizi ve dövülmüş antep fıstığıyla süsleyin. Buzdolabında bir gece bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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