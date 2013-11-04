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Bisküvili Pastacıklar Tarifi

Bisküvili pastacıklar tarifi ile elinizdeki bisküvileri güzel şekilde değerlendirebilirsiniz. Doğum gününde,kutlamalarda hatta misafir ağırlarken bile rahatlıkla sunum yapabileceğiniz bisküvili pastacıklar nasıl yapılır?
Bisküvili Pastacıklar Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bisküvi için:

2 su bardağı un

175 gram tereyağı

1 su bardağı+1 çorba kaşığı

Pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

200-300 gram çikolata



Üzeri için:

3 çorba kaşığı çilek püresi

1 paket çilekli jöle

2 çay bardağı sıcak su

200 gram çikolata

2 çorba kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı krema



Süslemek için:

Çilek

Kavrulmuş fındık

100 gram rendelenmiş çikolata


YAPILIŞI

Bisküvi hamuru için un, tereyağı, pudraşekeri ve yumurta sarısını yoğurup 30 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz iriliğinde bezeler koparıp elinizde şekillendirin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif kızarana dek pişirin. Soğumaya bırakın. Benmari usulü erittiğiniz çikolataya batırıp donması için yağlı kağıt üzerinde dinlendirin. Donduğunda bisküvileri üçerli şekilde üst üste yerleştirip yeniden çikolataya batırın ve soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde jöleye sıcak su ekleyip karıştırın. 200 gram çikolatayı benmari usulü eritip ekleyin. Un, yumurta sarısı, krema ve püre çileği ilave edin. İyice karıştırıp, küçük kalıplara dökün ve donması için buzdolabında dinlendirin. Donduğunda bisküvilerin üzerine yerleştirin. Çilek, kavrulmuş fındık ve rendelenmiş çikolata ile servis yapın.

Afiyet olsun ..

PÜF NOKTASI

Çilekleri blenderden geçirerek püre haline getirebilirsiniz.
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