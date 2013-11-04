Bisküvili Pastacıklar Tarifi

Bisküvi hamuru için un, tereyağı, pudraşekeri ve yumurta sarısını yoğurup 30 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz iriliğinde bezeler koparıp elinizde şekillendirin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif kızarana dek pişirin. Soğumaya bırakın. Benmari usulü erittiğiniz çikolataya batırıp donması için yağlı kağıt üzerinde dinlendirin. Donduğunda bisküvileri üçerli şekilde üst üste yerleştirip yeniden çikolataya batırın ve soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde jöleye sıcak su ekleyip karıştırın. 200 gram çikolatayı benmari usulü eritip ekleyin. Un, yumurta sarısı, krema ve püre çileği ilave edin. İyice karıştırıp, küçük kalıplara dökün ve donması için buzdolabında dinlendirin. Donduğunda bisküvilerin üzerine yerleştirin. Çilek, kavrulmuş fındık ve rendelenmiş çikolata ile servis yapın.

Afiyet olsun ..