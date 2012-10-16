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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Bisküvili Puding

Bisküvili Puding

Bisküvili Puding
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet kedidili bisküvi

1 paket kakaolu veya

çikolatalı puding

Üç buçuk su bardağı süt

Yarım çay bardağı iri

çekilmiş fındık

1 adet portakal



Bisküvileri ıslatmak için:

Yarım çay bardağı süt



Süslemek için: Pudra şekeri,

portakal veya vişne

YAPILIŞI

Orta büyüklükte bir cam kabı su ile ıslatın. Kedidili bisküvileri hafif sütle ıslattıktan sonra kabın dibine dizin. Puding için sütü bir tencereye alın. İçine pudingi ve fındığı ekleyin. Tahta bir kaşıkla, kısık ateşte karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Pişen pudingin yarısını bisküvilerin üzerine yayın ve spatula ile düzeltin. İnce kesilmiş portakal dilimlerini üzerine dizin. Kalan pudingi dilimlerin üzerine yayın ve spatula ile düzeltin. Buzdolabında en az 2 saat beklettikten sonra dilimleyin. Pudra şekeri ve meyve ile süsleyip servis yapın.
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