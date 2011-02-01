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Bisküvili Meyve Kulesi

Bisküvili Meyve Kulesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket yulaflı bisküvi

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

200 gram kaymaklı dondurma

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet şeftali

150 gram çilek

2-3 adet kayısı

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle çırpın. Dondurmayı ekleyip karıştırın ve buzdolabında soğutun. Diğer taraftan bisküvileri elinizle ufalayın. Tereyağını geniş bir tavada eritip, üzerine bisküvileri ekleyin. Yağı eminceye kadar birkaç dakika kadar kavurup, ocaktan alın. Daha sonra arzunuza göre bir kalıba (derin olmayan küçük bir kap olabilir) kavrulmuş bisküvi koyarak, üzerine bastırıp yerleştirin. Servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Bisküvi bitene kadar aynı işlemi sürdürün. Bisküvili tabakları buzdolabında 10 dakika bekletip, hafifçe dondurun. Şeftalilerin kabuklarını soyup ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Bisküvilerin üzerine yarım şeftali koyun. Yanlarına dilimlenmiş kayısı yerleştirin. Şeftalinin üzerine krem şantili dondurma ekleyin. Çilekle süsleyerek servis yapın.
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