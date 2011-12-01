Böğürtlenli Bezeli Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Jelatinleri soğuk suda bekleterek yumuşamasını sağlayın. Soğuk sudan çıkartıp 2-3 çorba kaşığı sıcak suda karıştırarak eritin. Kremayı mikserle çırparak kabartın. Toz şekeri ekleyip karıştırın. Süzme yoğurdu ve erimiş jelatini ekleyip karıştırın. Bezelerin yarısını elinizle ufalayıp kremaya katın ve karıştırın. Kremayı servis tabağına ya da kup bardaklarına alın. Bütün olan bezeleri kremanın üzerine yerleştirin. Böğürtlenleri aralarına sıralayın. Soğuk olarak servis yapın.