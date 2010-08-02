Böğürtlenli Çikolatalı Mus

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 ml krema
2 çorba kaşığı pudra şekeri
2 paket 80 gramlık bitter çikolata
Üzeri için: 1 su bardağı dondurulmuş böğürtlen
2 çorba kaşığı pudra şekeri
Yarım su bardağı su
1 paket 80 gramlık beyaz çikolata
YAPILIŞI
Kremayı geniş bir kaba alıp 2 çorba kaşığı pudra şekerini ekleyin ve koyu bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Üzerine benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı ekleyip karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına doldurup buzdolabında 20 dakika bekletin. Daha sonra büyük bir fincan ya da bir kaseye sıkın. Böğürtlenleri bir tavaya alıp üzerine pudra şekeri ve suyu ekleyip ocağa oturtun. Karışımı hafifçe ılıtıp kremanın üzerine gezdirin.
Benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.