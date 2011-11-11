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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Brownie

Brownie

Brownie
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

4-5 çorba kaşığı kakao

Bir tutam tuz

Üzerine:

Çikolata sos

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurtaları ve toz şekeri iyice çırpın. Ceviz, tarçın, un, kabartma tozu, kakao ve bir tutam tuzu ekleyin. Tüm malzeme iyice özleşene kadar karıştırın. Yağlanmış bir kalıba karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kabuk bağlayana kadar pişirin (pişip pişmediğini anlamak için keke bir bıçak batırın, bıçağın ucu temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve üzerine çikolata sos gezdirin. Dilerseniz dondurma ile birlikte servis yapın.
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