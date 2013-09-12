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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Brownie Tarifi

Brownie Tarifi

Brownie tarifi en sevilen keklerin başında geliyor ki nasıl sevilmesin? Enfes tadıyla brownie nasıl yapılır?
Brownie Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı tozşeker

Bir buçuk su bardağı süt

1 su bardağı ceviz

3 su bardağı un

100 gram margarin

1 paket kabartma tozu

1 paket (80 gram) bitter çikolata

1 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Yumurta ve tozşekeri bir kapta iyice çırpın. Üzerine süt, kıyılmış ceviz, margarin, kakaoyu, kabartma tozunu ve unu ekleyip karıştırın. Malzemeyi, yağlanmış fırın tepsisine döküp üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından çıkan keki soğutup, üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı dökün. Donunca kare şeklinde dilimleyip, servis yapın.
Afiyet olsun ..
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