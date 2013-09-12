Brownie Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı tozşeker
Bir buçuk su bardağı süt
1 su bardağı ceviz
3 su bardağı un
100 gram margarin
1 paket kabartma tozu
1 paket (80 gram) bitter çikolata
1 çorba kaşığı kakao
YAPILIŞI
Yumurta ve tozşekeri bir kapta iyice çırpın. Üzerine süt, kıyılmış ceviz, margarin, kakaoyu, kabartma tozunu ve unu ekleyip karıştırın. Malzemeyi, yağlanmış fırın tepsisine döküp üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından çıkan keki soğutup, üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı dökün. Donunca kare şeklinde dilimleyip, servis yapın.
Afiyet olsun ..