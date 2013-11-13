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Brownie'li Balkabaklı Parfe Tarifi

Kabak tatlısından başka bir şey bilmeyenlere brownie'li balkabaklı parfe tarifi. Brownie'li balkabaklı parfe nasıl yapılır öğrenerek kabaklarınız değerlendirmenin farklı yollarını keşfedin.
Brownie'li Balkabaklı Parfe Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

4 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

50 gram kıyılmış ceviz



Bal kabaklı parfe için:

800 gram temizlenmiş bal kabağı

Üç buçuk su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

8 adet yaprak jelatin

Üzeri için:

Pudra şekeri


YAPILIŞI

Brownie için yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Yoğurt ve sıvı yağ ekleyip, karıştırın. Un, kakao ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ilave edin. Ceviz ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı yağlanmış orta boy kare kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 pişirin. Bal kabaklı parfe için, küçük dilimlenmiş bal kabağını tencereye alın. Toz şeker ve su ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.

Orta ateşte bal kabağı yumuşayana dek pişirin. Blenderden geçirip püre haline getirin. Jelatinleri bir kaba alıp, az miktardaki buzlu suda eritin. Parfeye ekleyip karıştırın. Brownie'yi enlemesine ortadan ikiye kesin. Orta boy kare kek kalıbına bir parça yerleştirin. Üzerine ılık parfeyi yayın. Kalan brownie parçasını üzerine kapatın. Buzdolabında 1 saat dinlendirip, servis tabağına alın. Üzerine pudra şekerini eleyerek serpin. Dilimleyerek servis yapın.

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