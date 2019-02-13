Çam Ağaçlı Pasta

200 gram haşlanmış kestane
Keki İçin :
175 gram ada sıcaklığında tereyağı,
175 gram esmer şeker,
3 adet büyük boy yumurta
125 gram un,
1 çay kaşığı kabartma tozu,
50 gram kakao,
2 çorba kaşığı yoğurt
Kreması İçin:
3 adet yumurta sarısı,
150 gram un,
2 su bardağı süt,
2 çorba kaşığı kakao
5 çorba kaşığı toz şeker,
50 gram bitter kuvertür çikolata,
1 kutu (200 ml) krema
Dondurma Külahından Çam Ağaçları Için:
5 adet dondurma külahı
250 gram bitter kuvertür çikolata,
1/2 su bardağı pudraşekeri,
1/2 su bardağı toz hindistancevizi
1 tatlı kaşığı renkli şeker boncuklar,
8-10 adet kar tanesi şeklinde şeker pasta süsü
Üzeri İçin:
Hindistancevizi,
3'er çorba kaşığı gümüş ve yeşil renkli şeker boncuklar