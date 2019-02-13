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Çam Ağaçlı Pasta

Çam Ağaçlı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram haşlanmış kestane



Keki İçin :

175 gram ada sıcaklığında tereyağı,

175 gram esmer şeker,

3 adet büyük boy yumurta

125 gram un,

1 çay kaşığı kabartma tozu,

50 gram kakao,

2 çorba kaşığı yoğurt



Kreması İçin:

3 adet yumurta sarısı,

150 gram un,

2 su bardağı süt,

2 çorba kaşığı kakao

5 çorba kaşığı toz şeker,

50 gram bitter kuvertür çikolata,

1 kutu (200 ml) krema



Dondurma Külahından Çam Ağaçları Için:

5 adet dondurma külahı

250 gram bitter kuvertür çikolata,

1/2 su bardağı pudraşekeri,

1/2 su bardağı toz hindistancevizi

1 tatlı kaşığı renkli şeker boncuklar,

8-10 adet kar tanesi şeklinde şeker pasta süsü



Üzeri İçin:

Hindistancevizi,

3'er çorba kaşığı gümüş ve yeşil renkli şeker boncuklar


YAPILIŞI

Kek için iki adet 18 cm çapında yuvarlak kek kalıbını yağlayın. Tabanına ve yanlarına pişirme kağıdı serin. Tereyağı ve esmerşekeri geniş bir kaba alıp mikserle kabarana kadar çırpın. Her seferinde iyice karıştırmaya dikkat ederek yumurtaları teker teker ilave edin. Un, kabartma tozu ve kakao ilave edip çırpmaya devam edin. En son yoğurt katın ve fazla çırpmadan homojen bir kıvama alana dek karıştırın. Karışımı hazırladığınız kalıplara bölüştürün. Üzerlerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarana ve esnekleşene dek kontrol ederek (keklere bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Krema için çikolata ve krema hariç tüm malzemeyi bir tencereye alın. Çırpma teli ile iyice karıştırın. Daha sonra ocağa alıp, orta ateşte devamlı karıştırarak kıvam alana dek pişirin. Ocaktan alıp, bıçakla ince kıyılmış çikolatayı ilave edin ve karıştırın. Soğuk kremayı katıp mikser yardımıyla iyice çırpın. Dondurma külahından çam ağaçları için çikolatayı parçalara ayırıp benmari usulü eritin ve dondurma külahlarını çikolataya bulayın. Önce pudraşekerine sonra hindistancevizine bulayın. Kar tanesi şeklindeki pasta süsleri ve şeker boncukların küçük bir kısmını eritilmiş çikolataya batırıp üzerlerine yapıştırın. Daha sonra buzdolabında donana dek dinlendirin. Keklerden birini servis tabağına alın. Üzerine bolca krema sürüp, kabukları temizlenip küp doğranmış kestane serpiştirin ve ikinci pandispanyayı üzerine kapatın. Kalan kremayı pastanın her tarafına sürün ve buzdolabında donana dek dinlendirin. Donduğunda üzerine hindistancevizi serpin. Külahtan çam ağaçlarını yerleştirin. Şeker boncukları ile süsleyerek servis yapın.
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