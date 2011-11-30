Çaylı ve Muzlu İncir Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu kaynatıp üzerine çayı ilave edin. Bir- iki taşım kaynatıp ocaktan alın. 10 dakika bekletip süzün. İncirleri çaylı suya koyup 4 saat bekletin. Muzu ezip cevizle karıştırın. İncirleri alt kısımlarından açın. İçlerine muzlu harç doldurun. Daha sonra bir fırın kabına dizin. Kalan çaylı suya rendelenmiş limon kabuğu, defne yaprağı, tarçın, karanfil ve toz şekeri koyup 15 dakika kaynatın. Süzdüğünüz suyu incirlerin üzerine gezdirin. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Soğutup kaymakla servis yapın.