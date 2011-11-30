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Çaylı ve Muzlu İncir Tatlısı

Çaylı ve Muzlu İncir Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı su

2 çay kaşığı çay

15 adet kuru incir

1 adet muz

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1 adet defne yaprağı

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1 su bardağı toz şeker

Servis için: Kaymak

YAPILIŞI

Suyu kaynatıp üzerine çayı ilave edin. Bir- iki taşım kaynatıp ocaktan alın. 10 dakika bekletip süzün. İncirleri çaylı suya koyup 4 saat bekletin. Muzu ezip cevizle karıştırın. İncirleri alt kısımlarından açın. İçlerine muzlu harç doldurun. Daha sonra bir fırın kabına dizin. Kalan çaylı suya rendelenmiş limon kabuğu, defne yaprağı, tarçın, karanfil ve toz şekeri koyup 15 dakika kaynatın. Süzdüğünüz suyu incirlerin üzerine gezdirin. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Soğutup kaymakla servis yapın.
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