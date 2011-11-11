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Çerezli Çikolatalar

Çerezli Çikolatalar
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram light çikolata

1 adet portakal

1 çay bardağı ceviz

1 çay bardağı fındık

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. 10x10 cm boyutunda küçük bir kalıbı, alüminyum folyo ile kaplayın. Portakal kabuğunu rendenin en ince tarafı ile rendeleyin. Cevizleri iri parçalar halinde bölün. Rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz ve ikiye bölünmüş fındığı eritilmiş çikolata ile karıştırın. Karışımı kalıbın içine boşaltın. Üzerini spatula ile düzeltin ve buzdolabında 1 saat bekletin. Buzdolabından çıkardığınız çikolatayı dilimleyip servis yapın.
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