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Cevizli Beyaz Çikolatalı Dondurma

Cevizli Beyaz Çikolatalı Dondurma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı krema

200 gram beyaz çikolata

1 su bardağı toz şeker

5 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı süt

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

YAPILIŞI

Kremayı kısık ateşte ocağa koyun. Isınınca çikolatayı kırıp, içine atın. Krema kaynamadan ocaktan alın. Toz şekeri ve yumurta sarılarını koyu bir kıvama gelene dek çırpın. İçine sütü ekleyin. Çikolatalı kremayı ekleyip, tekrar çırpın. Cevizleri ekleyip bir kaba yerleştirin. Buzluğa koyup, hafifçe donana dek bekletin. Katılaştığında mikserle çırpıp, tekrar buzlukta bekletin. Bu işlemi 4 kere tekrarlayın. Dilimleyerek ya da kupta servis yapın.
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