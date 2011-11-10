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Cevizli ve Çikolatalı Kek

Cevizli ve Çikolatalı Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı elenmiş un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım su bardağı kakao

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı esmer şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

Bir buçuk su bardağı süt

60 gram eritilmiş ve ılınmış margarin

2 adet yumurta

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

Çikolata sosu için:

100 gram kıyılmış bitter çikolata

Yarım su bardağı krema

Süslemek için:

Kakao

Pudra şekeri

Çikolata parçaları

YAPILIŞI

Un, kabartma tozu ve kakaoyu derin bir kaba eleyin. Toz şeker ve esmer şekeri katıp, ortasını havuz gibi açın. Vanilya, süt, margarin ve yumurtaları ekleyin. Hamuru mikser yardımıyla düşük devirde 3 dakika çırpın. Mikseri en hızlı devire getirin ve 5 dakika daha çırpın. Dövülmüş cevizleri ilave edin. Hamuru, yağladığınız yuvarlak bir kek kalıbına boşaltın. Üzerini bıçakla düzleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kalıbı fırından çıkartmadan, ortasına bir kürdan batırıp, pişip pişmediğini kontrol edin (kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). 10 dakika bekletip, kalıptan çıkarın. Bir fırın ızgarasının üzerinde soğumaya bırakın. Çikolata sosu için çikolata ve kremayı küçük bir tencereye koyun. Çok kısık ateşte çikolata eriyene dek karıştırın ve ocaktan alın. Oda sıcaklığına gelene dek soğutun. Sosu kekin üzerine dökün. Çikolata soğuduktan sonra kakao, pudra şekeri ve çikolata parçalarıyla süsleyip, servis yapın.
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