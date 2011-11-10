Cevizli ve Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı elenmiş un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Yarım su bardağı kakao
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı esmer şeker
1 tatlı kaşığı vanilya
Bir buçuk su bardağı süt
60 gram eritilmiş ve ılınmış margarin
2 adet yumurta
Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
Çikolata sosu için:
100 gram kıyılmış bitter çikolata
Yarım su bardağı krema
Süslemek için:
Kakao
Pudra şekeri
Çikolata parçaları
YAPILIŞI
Un, kabartma tozu ve kakaoyu derin bir kaba eleyin. Toz şeker ve esmer şekeri katıp, ortasını havuz gibi açın. Vanilya, süt, margarin ve yumurtaları ekleyin. Hamuru mikser yardımıyla düşük devirde 3 dakika çırpın. Mikseri en hızlı devire getirin ve 5 dakika daha çırpın. Dövülmüş cevizleri ilave edin. Hamuru, yağladığınız yuvarlak bir kek kalıbına boşaltın. Üzerini bıçakla düzleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kalıbı fırından çıkartmadan, ortasına bir kürdan batırıp, pişip pişmediğini kontrol edin (kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). 10 dakika bekletip, kalıptan çıkarın. Bir fırın ızgarasının üzerinde soğumaya bırakın. Çikolata sosu için çikolata ve kremayı küçük bir tencereye koyun. Çok kısık ateşte çikolata eriyene dek karıştırın ve ocaktan alın. Oda sıcaklığına gelene dek soğutun. Sosu kekin üzerine dökün. Çikolata soğuduktan sonra kakao, pudra şekeri ve çikolata parçalarıyla süsleyip, servis yapın.