Cevizli ve Labneli Kek

YUMURTALARIN akını ve sarısını ayırın. Cevizleri bir tavaya alıpkokusu çıkana dek kavurun daha sonra irice dövün. Tereyağı ve pudraşekerinin yarısını iyice çırpın. Üzerine yumurta sarısı ve labne peyniri ekleyip çırpmaya devam edin. Ceviz ve portakal kabuğu katın. Kabartma tozu ve unu karıştırıp, azar azar harca ilave edin. Ayrı bir kapta yumurta aklarını köpük köpük olana dek çırpın. Daha sonra yavaş yavaş labneli karışıma ekleyin. 24 cm çapında kelepçeli bir kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız harcı içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğutup kalıptan çıkarın. Üzerine kayısı marmeladı sürün. Arzunuza göre rendelenmiş veya iri parçalar halinde kırılmış çikolata ekleyin. Frenk üzümü ile süsleyerek servis yapın.