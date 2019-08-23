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Cevizli ve Labneli Kek

Labne peyniri, peynir altı suyundan daha yoğun, daha konsantre bir ürün çıkarmak için yoğurt süzülerek üretilen bir tür yumuşak peynirdir. Kahvaltı sofralarından, tatlı tuzlu birçok tarife de eşlik eder. Çayın yanında severek yiyeceğiniz cevizli ve labneli kek tarifi
Cevizli ve Labneli Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ceviz

150 gram labne peyniri

5 adet yumurta

150 gram oda sıcaklığında tereyağı

3/4 su bardağı pudraşekeri

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

Üzeri için:

4 çorba kaşığı kayısı marmeladı

1 paket (80 gramlık) bitter çikolata

Frenk üzümü

YAPILIŞI

YUMURTALARIN akını ve sarısını ayırın. Cevizleri bir tavaya alıpkokusu çıkana dek kavurun daha sonra irice dövün. Tereyağı ve pudraşekerinin yarısını iyice çırpın. Üzerine yumurta sarısı ve labne peyniri ekleyip çırpmaya devam edin. Ceviz ve portakal kabuğu katın. Kabartma tozu ve unu karıştırıp, azar azar harca ilave edin. Ayrı bir kapta yumurta aklarını köpük köpük olana dek çırpın. Daha sonra yavaş yavaş labneli karışıma ekleyin. 24 cm çapında kelepçeli bir kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız harcı içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğutup kalıptan çıkarın. Üzerine kayısı marmeladı sürün. Arzunuza göre rendelenmiş veya iri parçalar halinde kırılmış çikolata ekleyin. Frenk üzümü ile süsleyerek servis yapın.

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