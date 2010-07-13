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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Cezerye

Cezerye

Cezerye
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kilo havuç

1 çay bardağı su

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı iri çekilmiş ceviz



Bulamak için: Hindistan cevizi

YAPILIŞI

Havuç, su ve toz şekeri bir tencereye alıp, kaynatın. Kaynadıktan sonra bütün malzemeyi blenderden geçirin ve tekrar tencereye alıp ocağa oturtup, karıştırın. Elinize yapışacak bir kıvama geldiğinde cevizi ilave edin. Daha sonra karışımı mermer tezgaha dökün. Soğuduktan sonra her seferinde bıçağı ıslatarak dilimleyin. Her dilimi hindistan cevizine bulayın ve servis yapın.
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