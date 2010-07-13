Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuç, su ve toz şekeri bir tencereye alıp, kaynatın. Kaynadıktan sonra bütün malzemeyi blenderden geçirin ve tekrar tencereye alıp ocağa oturtup, karıştırın. Elinize yapışacak bir kıvama geldiğinde cevizi ilave edin. Daha sonra karışımı mermer tezgaha dökün. Soğuduktan sonra her seferinde bıçağı ıslatarak dilimleyin. Her dilimi hindistan cevizine bulayın ve servis yapın.