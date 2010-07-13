Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kilo havuç
1 çay bardağı su
2 su bardağı toz şeker
3 su bardağı iri çekilmiş ceviz
Bulamak için: Hindistan cevizi
YAPILIŞI
Havuç, su ve toz şekeri bir tencereye alıp, kaynatın. Kaynadıktan sonra bütün malzemeyi blenderden geçirin ve tekrar tencereye alıp ocağa oturtup, karıştırın. Elinize yapışacak bir kıvama geldiğinde cevizi ilave edin. Daha sonra karışımı mermer tezgaha dökün. Soğuduktan sonra her seferinde bıçağı ıslatarak dilimleyin. Her dilimi hindistan cevizine bulayın ve servis yapın.