Chia'lı Enerji Topları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları rondoya alın, kayısı ve fındıkları da ilave ettikten sonra rondoyu kısa aralıklarla çalıştırın. Malzemeler parçalanıp birbirini tutmaya başladığında içine tarçın ilave edin. 1-2 tur daha çalıştırıp hazırladığınız harcı bir bir kaba aktarın ve chia tohumu ekleyerek yoğurun. Harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayarak şekillendirdikten sonra servis yapın.