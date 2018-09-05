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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Chia'lı Enerji Topları

Chia'lı Enerji Topları

Chia'lı Enerji Topları
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet hurma

4 adet gün kurusu kayısı

1/2 su bardağı fındık

2 çorba kaşığı chia tohumu

1/2 çay kaşığı toz tarçın

YAPILIŞI

Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları rondoya alın, kayısı ve fındıkları da ilave ettikten sonra rondoyu kısa aralıklarla çalıştırın. Malzemeler parçalanıp birbirini tutmaya başladığında içine tarçın ilave edin. 1-2 tur daha çalıştırıp hazırladığınız harcı bir bir kaba aktarın ve chia tohumu ekleyerek yoğurun. Harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayarak şekillendirdikten sonra servis yapın.
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