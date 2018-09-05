Chia'lı Enerji Topları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet hurma
4 adet gün kurusu kayısı
1/2 su bardağı fındık
2 çorba kaşığı chia tohumu
1/2 çay kaşığı toz tarçın
YAPILIŞI
Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları rondoya alın, kayısı ve fındıkları da ilave ettikten sonra rondoyu kısa aralıklarla çalıştırın. Malzemeler parçalanıp birbirini tutmaya başladığında içine tarçın ilave edin. 1-2 tur daha çalıştırıp hazırladığınız harcı bir bir kaba aktarın ve chia tohumu ekleyerek yoğurun. Harçtan erik büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayarak şekillendirdikten sonra servis yapın.