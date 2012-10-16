Chocolate Fudge

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye aldığınız kremanın içine toz şeker ve tuz ilave edip, kaynayana kadar ısıtın. Bu arada tahta kaşıkla karıştırarak toz şekerin erimesini sağlayın. Tencereyi ocaktan alıp, elinizle parçalara ayırdığınız çikolatayı ekleyin ve sürekli karıştırarak eritin. Karışım ılınınca yumurta sarısını katın ve rengi açılana kadar çırpın. Antep fıstığını ilave edip karıştırın. Alüminyum folyo serilmiş dikdörtgen bir kaba boşaltın ve donması için 2-3 saat bekletin. Daha sonra küçük kareler halinde kesin ve buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra servis yapın.