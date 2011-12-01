Çiçekli Jöle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Jöleyi 1 su bardağı sıcak suda eritin. Üzerine soğuk suyu ekleyip karıştırın. Yarısını dilediğiniz bir kalıba koyup, çiçekleri karıştırın. Üzerine vişne tanelerini atın. Buzdolabında yaklaşık 2-3 saat dondurun. Kalan jöleye mascarpone'yi ekleyip, karıştırın. Donan jölenin üzerine dökün. Buzdolabında birkaç saat daha bekletip, servis tabağına ters çevirin. Çiçeklerle süsleyerek servis yapın.