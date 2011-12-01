DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çiçekli Jöle

Çiçekli Jöle

Çiçekli Jöle
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket limonlu jöle

1 su bardağı sıcak su

2 su bardağı soğuk su

3 çorba kaşığı mascarpone peyniri

1 su bardağı vişne

1 paket yenilebilir çiçek

YAPILIŞI

Jöleyi 1 su bardağı sıcak suda eritin. Üzerine soğuk suyu ekleyip karıştırın. Yarısını dilediğiniz bir kalıba koyup, çiçekleri karıştırın. Üzerine vişne tanelerini atın. Buzdolabında yaklaşık 2-3 saat dondurun. Kalan jöleye mascarpone'yi ekleyip, karıştırın. Donan jölenin üzerine dökün. Buzdolabında birkaç saat daha bekletip, servis tabağına ters çevirin. Çiçeklerle süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN