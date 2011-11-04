Çikolata Çanaklarında Meyve Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Erimiş çikolatanın yarısını, fırça yardımıyla kağıt kek kalıplarına birer kat sürün. Buzdolabında donana kadar 2-3 dakika bekletin. Buzdolabından çıkarıp, kalan erimiş çikolatayı ikinci kat olarak sürün. Tekrar buzdolabına koyup, 2-3 saat bekletin. Sonrasında dolaptan alıp, donmuş çikolataları kalıplarından dikkatlice sıyırın. Bir kapta küp doğranmış meyveleri, limon suyu ve pudra şekeri ile karıştırıp, çanakların içine pay ederek yerleştirin. Çilekle süsleyip servis yapın.