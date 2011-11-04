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Çikolata Çanaklarında Meyve Salatası

Çikolata Çanaklarında Meyve Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

2 adet elma

250 gram çilek

1'er adet muz ve kivi

3 çorba kaşığı pudra şekeri

Yarım limonun suyu

6 adet küçük boy kağıt pasta kalıbı

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Erimiş çikolatanın yarısını, fırça yardımıyla kağıt kek kalıplarına birer kat sürün. Buzdolabında donana kadar 2-3 dakika bekletin. Buzdolabından çıkarıp, kalan erimiş çikolatayı ikinci kat olarak sürün. Tekrar buzdolabına koyup, 2-3 saat bekletin. Sonrasında dolaptan alıp, donmuş çikolataları kalıplarından dikkatlice sıyırın. Bir kapta küp doğranmış meyveleri, limon suyu ve pudra şekeri ile karıştırıp, çanakların içine pay ederek yerleştirin. Çilekle süsleyip servis yapın.
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