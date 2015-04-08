DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolata Dilimleri Tarifi

Çikolata Dilimleri Tarifi

Çikolata dilimleri tarifi size ufak mutluluklar yaşatacak. Fazla çikolata yemek istemiyorsanız istediğiniz genişliklerde dilim keserek çayın yanında yiyebilirsiniz. Peki çikolata dilimleri nasıl yapılır?
Çikolata Dilimleri Tarifi
  • 6-8 Kişilik
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

185 gram tereyağı

250 gram (1 paket 80 gram) bitter çikolata

2 su bardağından 1 parmak eksik un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/3 su bardağı kakao, 3 adet yumurta,

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su



Üzeri için: 300 gram (1 paket 80 gram) bitter çikolata

180 gram tereyağı

Yarım su bardağı krema



Süslemek için: 1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

YAPILIŞI

Tereyağı ve çikolatayı bir kaba alıp benmari usulü eritin. Un, kabartma tozu ve kakaoyu büyük, derin bir kaba alın. Çikolatalı karışım, toz şeker, yumurta ve yarım su bardağı suyu kaba ekleyip, özleşene kadar karıştırın.24x34 cm 'lik dikdörtgen kalıbı yağlayıp unlayın. Karışımı kek kalıbına yayıp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika kadar pişirin.Üzeri için çikolata, tereyağı ve kremayı benmari usulü eritip, birbirine yedirin. Soğuyan kekin üzerine sıvayın. Hafifçe donduktan sonra dilimleyin. Süslemek için krem şanti ve soğuk sütü çırpın. Buzdolabında yarım saat beklettikten sonra sıkma torbasına doldurun. Dilimlenmiş kekin üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN