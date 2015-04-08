Çikolata Dilimleri Tarifi

Tereyağı ve çikolatayı bir kaba alıp benmari usulü eritin. Un, kabartma tozu ve kakaoyu büyük, derin bir kaba alın. Çikolatalı karışım, toz şeker, yumurta ve yarım su bardağı suyu kaba ekleyip, özleşene kadar karıştırın.24x34 cm 'lik dikdörtgen kalıbı yağlayıp unlayın. Karışımı kek kalıbına yayıp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika kadar pişirin.Üzeri için çikolata, tereyağı ve kremayı benmari usulü eritip, birbirine yedirin. Soğuyan kekin üzerine sıvayın. Hafifçe donduktan sonra dilimleyin. Süslemek için krem şanti ve soğuk sütü çırpın. Buzdolabında yarım saat beklettikten sonra sıkma torbasına doldurun. Dilimlenmiş kekin üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.