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Çikolata kupunda antepfıstıklı sürpriz tarifi

Türk kültüründe misafir ağırlamak ve ikramlarda bulunmak oldukça önemlidir. Küçük porsiyonlarla hazırlayacağınız ikramlıklar ise hem sofranızı şenlendirecek hem de lezzetli tarifiyle yiyenleri memnun edecek. Kolay tarifi ile çikolata kupunda antepfıstıklı sürpriz tarifi!
Çikolata kupunda antepfıstıklı sürpriz tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

240 gram bitter çikolata



100 ml krema, 3 çorba kaşığı bal



1 çay bardağı antepfıstığı içi



Küçük boy kağıt kek kalıbı


YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolatanın 1/3'ünü krema ile karıştırın ve hafifçe çırparak soğutun. Kalan çikolatayı kek kalıplarının içine yumurta fırçası ile sürün ve donana kadar buzdolabında bekletin. Eğer çikolata ince bir kat olursa, tekrar çikolata sürün ve dondurun. Katılaşan çikolatayı kağıt kalıptan çıkarın. Çikolatalı krema karışımını krema sıkma torbasına koyup, çikolata kalıplarını doldurun. Antepfıstıklarını bala bulayın ve kremanın üzerine yerleştirin. Çikolataları buzdolabında soğuyana dek bekletip servis yapın.

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