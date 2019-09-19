Çikolata kupunda antepfıstıklı sürpriz tarifi

Çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolatanın 1/3'ünü krema ile karıştırın ve hafifçe çırparak soğutun. Kalan çikolatayı kek kalıplarının içine yumurta fırçası ile sürün ve donana kadar buzdolabında bekletin. Eğer çikolata ince bir kat olursa, tekrar çikolata sürün ve dondurun. Katılaşan çikolatayı kağıt kalıptan çıkarın. Çikolatalı krema karışımını krema sıkma torbasına koyup, çikolata kalıplarını doldurun. Antepfıstıklarını bala bulayın ve kremanın üzerine yerleştirin. Çikolataları buzdolabında soğuyana dek bekletip servis yapın.