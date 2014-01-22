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Çikolatalı Mus

Çikolatalı Mus
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım çay bardağı toz şeker

3 adet yumurta (sarısı ve akı ayrılacak)

500 gram krema

240 gram bitter çikolata

2 adet yaprak jelatin

Yarım çay bardağı buzlu su

Süslemek için:

80 gram beyaz çikolata

Çilek sos için:

1 kg çilek

5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

YAPILIŞI

Şekerle yumurta sarıları mikserle çırpın. Kremayı da mikserle köpürtün. Jelatin yapraklarını buzlu suda eritin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta aklarını çırparak köpürtün. En son bu karışıma ekleyin. 5 adet küçük kalıba bu malzemeyi doldurun. Derin dondurucuda 4 saat bekletin. Sonra tatlıları servis tabağına ters çevirin. Üzerine, erittiğiniz beyaz çikolatayı gezdirin. Sos malzemesini kaynatıp, mikserle çırpın. Tatlılarla birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Benmari usulü eritmek: Kaynayan su dolu bir tencerenin içine konulan küçük bir kaba çikolata yerleştirilir ve bu şekilde eritilir.
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