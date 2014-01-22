Çikolatalı Mus

Sofra Tarifi

MALZEMELER Yarım çay bardağı toz şeker



3 adet yumurta (sarısı ve akı ayrılacak)



500 gram krema



240 gram bitter çikolata



2 adet yaprak jelatin



Yarım çay bardağı buzlu su



Süslemek için:



80 gram beyaz çikolata



Çilek sos için:



1 kg çilek



5 su bardağı su



2 su bardağı şeker

YAPILIŞI Şekerle yumurta sarıları mikserle çırpın. Kremayı da mikserle köpürtün. Jelatin yapraklarını buzlu suda eritin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta aklarını çırparak köpürtün. En son bu karışıma ekleyin. 5 adet küçük kalıba bu malzemeyi doldurun. Derin dondurucuda 4 saat bekletin. Sonra tatlıları servis tabağına ters çevirin. Üzerine, erittiğiniz beyaz çikolatayı gezdirin. Sos malzemesini kaynatıp, mikserle çırpın. Tatlılarla birlikte servis yapın.