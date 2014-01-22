Çikolatalı Mus

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım çay bardağı toz şeker
3 adet yumurta (sarısı ve akı ayrılacak)
500 gram krema
240 gram bitter çikolata
2 adet yaprak jelatin
Yarım çay bardağı buzlu su
Süslemek için:
80 gram beyaz çikolata
Çilek sos için:
1 kg çilek
5 su bardağı su
2 su bardağı şeker
YAPILIŞI
Şekerle yumurta sarıları mikserle çırpın. Kremayı da mikserle köpürtün. Jelatin yapraklarını buzlu suda eritin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurta aklarını çırparak köpürtün. En son bu karışıma ekleyin. 5 adet küçük kalıba bu malzemeyi doldurun. Derin dondurucuda 4 saat bekletin. Sonra tatlıları servis tabağına ters çevirin. Üzerine, erittiğiniz beyaz çikolatayı gezdirin. Sos malzemesini kaynatıp, mikserle çırpın. Tatlılarla birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Benmari usulü eritmek: Kaynayan su dolu bir tencerenin içine konulan küçük bir kaba çikolata yerleştirilir ve bu şekilde eritilir.