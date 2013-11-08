Çikolata Sos Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, toz şeker, kakao ve vanilyayı bir tencereye alın. Çok kısık ateşte çırpma teli ile çırparak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra arada sırada karıştırarak, 1-1.5 saat pişirin. İyice koyulaşıp sos kıvamına geldikten sonra tencereyi ocaktan alın. Çikolatayı ilave edip, eritin. Üzerinin kaymak tutmaması için sos soğuyana kadar sürekli karıştırın. Hemen kullanmayacaksanız saklamak üzere kavanoza doldurun ve buzdolabında muhafaza edin.