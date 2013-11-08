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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolata Sos Tarifi

Çikolata Sos Tarifi

Tatlıların ve keklerin üzerinde dökeceğiniz sosu dışarıdan almak istemiyorsanız çikolatalı sos tarifi size göre. Ölçüyü istediğiniz gibi arttırıp azaltabileceğiniz çikolatalı sos nasıl yapılır?
Çikolata Sos Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet (80'er gramlık) bitter çikolata

1 litre süt

2 su bardağı toz şeker

2 kahve fincanı kakako

2 paket vanilya

YAPILIŞI

Süt, toz şeker, kakao ve vanilyayı bir tencereye alın. Çok kısık ateşte çırpma teli ile çırparak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra arada sırada karıştırarak, 1-1.5 saat pişirin. İyice koyulaşıp sos kıvamına geldikten sonra tencereyi ocaktan alın. Çikolatayı ilave edip, eritin. Üzerinin kaymak tutmaması için sos soğuyana kadar sürekli karıştırın. Hemen kullanmayacaksanız saklamak üzere kavanoza doldurun ve buzdolabında muhafaza edin.

PÜF NOKTASI

Arzunuza göre sos ölçülerini yarı yarıya azaltıp, çoğaltarak da sosu hazırlayabilirsiniz.
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