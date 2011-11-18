Çikolata Soslu Armut Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet armut
Yarım limonun suyu
1 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
4 adet karanfil
4 çorba kaşığı krema
1 çay kaşığı tarçın
Çikolata sosu için:
1 su bardağı tozş eker
4 çorba kaşığı kakao
2 çay kaşığı vanilya
1 su bardağı su
Bir tutam tuz
YAPILIŞI
Armutların sapını kopartmadan kabuklarını soyup, limon suyuyla her tarafını ovun. Armutları tencereye aktarıp üzerine toz şekeri, suyu ve karanfili ekleyin. 20 dakika pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bu arada çikolatalı sos için, tüm malzemeyi bir tencerede çırpın ve ocakta kaynatın. Soğumaya bırakın. Tabakta düz durması için, armutların altından düz bir dilim kesin ve servis tabağına yerleştirin. Armutların bir tarafına krema, diğer tarafına çikolata sosu dökün. Üzerlerine tarçın serpip servis yapın.