Çikolata Soslu Armut Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armutların sapını kopartmadan kabuklarını soyup, limon suyuyla her tarafını ovun. Armutları tencereye aktarıp üzerine toz şekeri, suyu ve karanfili ekleyin. 20 dakika pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bu arada çikolatalı sos için, tüm malzemeyi bir tencerede çırpın ve ocakta kaynatın. Soğumaya bırakın. Tabakta düz durması için, armutların altından düz bir dilim kesin ve servis tabağına yerleştirin. Armutların bir tarafına krema, diğer tarafına çikolata sosu dökün. Üzerlerine tarçın serpip servis yapın.