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Çikolata Soslu Armut Tatlısı

Çikolata Soslu Armut Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet armut

Yarım limonun suyu

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

4 adet karanfil

4 çorba kaşığı krema

1 çay kaşığı tarçın

Çikolata sosu için:

1 su bardağı tozş eker

4 çorba kaşığı kakao

2 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı su

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Armutların sapını kopartmadan kabuklarını soyup, limon suyuyla her tarafını ovun. Armutları tencereye aktarıp üzerine toz şekeri, suyu ve karanfili ekleyin. 20 dakika pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bu arada çikolatalı sos için, tüm malzemeyi bir tencerede çırpın ve ocakta kaynatın. Soğumaya bırakın. Tabakta düz durması için, armutların altından düz bir dilim kesin ve servis tabağına yerleştirin. Armutların bir tarafına krema, diğer tarafına çikolata sosu dökün. Üzerlerine tarçın serpip servis yapın.
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