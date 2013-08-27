Çikolata Soslu Elma Tatlısı Tarifi

Elmaları soyun ve orta kısımlarını oyarak çıkarın. Tencereye alıp, üzerine su ve flekeri koyun. Tencerenin kapağını kapatarak, elmalar yumuşayana dek pişirin. Elmalar piştikten hemen sonra, vanilyayı ilave edin ve elmaları ateşten alın. Oyulmuş kısımlarına fındık taneleri atın. Diğer tarafta margarin ve çikolatayı bir-iki kaşık su ile karıştırın. Hafif ateşte eriterek çikolatalı sos hazırlayın. Elmaların servis yapılacağı tabağa pudraşekeri serpin. Elmalar soğuyunca tabağa alın. Üzerine sıcak çikolatalı sos gezdirin. Ardından soğuk olarak servis yapın.

Afiyet olsun ..