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Çikolata Soslu Elma Tatlısı Tarifi

Çikolata soslu elma tatlısı tarifi ile hafta sonu misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlayabilirsiniz.Çikolata soslu elma tatlısı nasıl yapılır diyorsanız işte detaylar...
Çikolata Soslu Elma Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet elma

Yarım su bardağı tozşeker

2 su bardağı su

1 paket vanilya

1 çay bardağı ufalanmış

bitter çikolata

1 tatlı kaşığı margarin



İçi :Fındık


YAPILIŞI

Elmaları soyun ve orta kısımlarını oyarak çıkarın. Tencereye alıp, üzerine su ve flekeri koyun. Tencerenin kapağını kapatarak, elmalar yumuşayana dek pişirin. Elmalar piştikten hemen sonra, vanilyayı ilave edin ve elmaları ateşten alın. Oyulmuş kısımlarına fındık taneleri atın. Diğer tarafta margarin ve çikolatayı bir-iki kaşık su ile karıştırın. Hafif ateşte eriterek çikolatalı sos hazırlayın. Elmaların servis yapılacağı tabağa pudraşekeri serpin. Elmalar soğuyunca tabağa alın. Üzerine sıcak çikolatalı sos gezdirin. Ardından soğuk olarak servis yapın.
Afiyet olsun ..
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