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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolata Soslu Kek

Çikolata Soslu Kek

Çikolata Soslu Kek
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

185 gram tereyağı

2 çay kaşığı vanilya

5 adet yumurta

250 gram toz şeker

2 su bardağı un



Acı çikolata sos için: 6 çorba kaşığı krema

6 çay kaşığı pekmez

3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata



Süslemek için: Fındık

YAPILIŞI

Bir tencerede küçük parçalara ayrılmış çikolata ve tereyağını eritin. Tencereyi ocaktan alın ve soğutun. Vanilyayı ekleyin ve karıştırın. Başka bir kapta yumurta ve toz şekeri mikserin en yüksek devrinde 5 dakika çırpın. Unu ilave edin ve karıştırın. Çikolatalı karışımı unlu karışıma ekleyin. 23 cm çapında bir kek kalıbını yağlayın. Kalıbın içine ölçüsüne göre yağlı kağıt kesip, yerleştirin. Çikolatalı karışımı kabın içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri sertleşene dek pişirin. Fırından alın ve kalıbın kenarlarını bir bıçak yardımıyla sıyırın. Tel ızgaranın üzerine alın. Diğer taraftan acı çikolata sos için krema ve pekmezi tencereye alın.Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, yarı yarıya azalana dek pişirin. Tencereyi ocaktan alıp, ufak parçalara ayrılmış çikolatayı ilave edin. Sos ılıkken kekin üzerine ve kenarlarına sürün. Sos donmadan kekin kenarlarına fındık parçalarını yapıştırın. Dilimleyerek servis yapın.
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