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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolata Soslu Krema

Çikolata Soslu Krema

Çikolata Soslu Krema
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Çikolatalı sos için:

100 gram çikolata

50 gram margarin

Yarım su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

Krema için: 1 su bardağı toz şeker

6 çorba kaşığı tepeleme un

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

4 su bardağı süt

2 paket vanilya

YAPILIŞI

Çikolatayı küçük parçalar halinde kırıp metal bir kap içine alın. Margarini de küçük parçalar halinde aynı kaba koyup, çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolatayı ateşten alıp iyice ılıtın. Üzerine yumurtaları ve yarım su bardağı şekeri ilave edin. Mikserle, yumurtalar çikolata ile bütünleşene dek çırpın. Süslemek için çikolatalı sosun bir kısmını ayırın. Kalan çikolatalı sosu kuplara paylaştırın. Beyaz krema için, bir tencerede 1 su bardağı şekeri, unu ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. Üzerine 4 su bardağı sütü karıştırarak dökün. Ara vermeden karıştırarak kremanın üzeri göz göz olana dek pişirin. Ateşten alın ve üzerine 2 paket vanilyayı ekleyip mikserle yarım dakika çırpın. Kuplardaki çikolatalı sos üzerine beyaz kremayı paylaştırın. Üzerlerine ayırdığınız çikolatalı sosu gezdirin. Buzdolabında birkaç saat soğutup servis yapın
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