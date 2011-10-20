Çikolata Soslu Krema

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı küçük parçalar halinde kırıp metal bir kap içine alın. Margarini de küçük parçalar halinde aynı kaba koyup, çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolatayı ateşten alıp iyice ılıtın. Üzerine yumurtaları ve yarım su bardağı şekeri ilave edin. Mikserle, yumurtalar çikolata ile bütünleşene dek çırpın. Süslemek için çikolatalı sosun bir kısmını ayırın. Kalan çikolatalı sosu kuplara paylaştırın. Beyaz krema için, bir tencerede 1 su bardağı şekeri, unu ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. Üzerine 4 su bardağı sütü karıştırarak dökün. Ara vermeden karıştırarak kremanın üzeri göz göz olana dek pişirin. Ateşten alın ve üzerine 2 paket vanilyayı ekleyip mikserle yarım dakika çırpın. Kuplardaki çikolatalı sos üzerine beyaz kremayı paylaştırın. Üzerlerine ayırdığınız çikolatalı sosu gezdirin. Buzdolabında birkaç saat soğutup servis yapın