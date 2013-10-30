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Çikolata Soslu Meyveli Dürüm Tarifi

Meyvelerle yapacağınız dürüm desek inanır mısınız? Yoksa siz çikolata soslu meyveli dürüm nasıl yapılır bilmiyor musunuz? İçinde çeşit çeşit meyve bulunan çikolata soslu meyveli dürüm tarifi...
Çikolata Soslu Meyveli Dürüm Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Meyveli harç için:

20 adet çilek

2 adet muz

2 adet elma

2 adet kivi

1 adet portakal

2 çorba kaşığı pudra şekeri

Çikolatalı sos için:

2 paket (80'er gramlık)bitter çikolata

1 kutu (200 ml) krema

1 adet portakal



Servis için:

4 adet kepekli lavaş ekmeği

YAPILIŞI

Sos için kremayı bir tavaya alın ve kısık ateşte 2 dakika kaynatın. Tavayı ocaktan alıp, içine parçalara ayırdığınız çikolatayı katın ve karıştırarak erimesini sağlayın. Soğuduktan sonra 3 çorba kaşığı portakal suyu ve 1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu ilave edip, karıştırın. Meyveli harç için kabukları soyulmuş meyveleri küp şeklinde doğrayın ve bir kaba alın. İçine pudra şekeri katıp, karıştırın. Kepekli lavaş ekmeklerinin içine bu harcı pay edin ve rulo biçiminde sarın. Çikolatalı sosla birlikte servis yapın.
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