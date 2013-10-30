Çikolata Soslu Meyveli Dürüm Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sos için kremayı bir tavaya alın ve kısık ateşte 2 dakika kaynatın. Tavayı ocaktan alıp, içine parçalara ayırdığınız çikolatayı katın ve karıştırarak erimesini sağlayın. Soğuduktan sonra 3 çorba kaşığı portakal suyu ve 1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu ilave edip, karıştırın. Meyveli harç için kabukları soyulmuş meyveleri küp şeklinde doğrayın ve bir kaba alın. İçine pudra şekeri katıp, karıştırın. Kepekli lavaş ekmeklerinin içine bu harcı pay edin ve rulo biçiminde sarın. Çikolatalı sosla birlikte servis yapın.