Çikolata Soslu Muzlu Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bitter çikolata, toz şeker ve yağı bir tencereye aktarıp, kısık ateşte ısıtın. Muz ve yumurtaları blenderden geçirip, ısınan karışıma ilave edin. İçine un ve kabartma tozunu ekleyip, karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına bu harcı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Bu arada çikolatalı sos için bir tencereye un, yumurta sarısı, toz şeker ve vanilyayı koyup karıştırın. Üzerine iki bardak ılık suyu karıştırarak ekleyin ve pişirin. Küçük parçalara bölünmüş çikolatayı da ekleyip bir taşım kaynatın ve ocaktan alın. Keki fırından çıkarıp üzerine çikolata sosu dökün. Fındık serpip, ılık veya soğuk servis yapın.