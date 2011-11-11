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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolata Soslu Puding

Çikolata Soslu Puding

Çikolata Soslu Puding
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket vanilyali puding

3 su bardağı süt

2 paket bitter çikolata

4 adet yumurta

1 su bardağı badem

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alıp üzerine pudingi ekleyin. Devamlı karıştırarak pişirin. Puding piştikten sonra, ince çekilmiş bademi ekleyip karıştırın. Islatılmış servis kabına yayın. Bu arada bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayrı ayrı çırpın. Eriyen çikolataya önce yumurtaların sarılarını daha sonra aklarını ekleyip, iyice karıştırın. Servis tabağındaki pudingin üzerine yayıp, buzdolabında 1-2 saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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