Çikolata Soslu Puding

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alıp üzerine pudingi ekleyin. Devamlı karıştırarak pişirin. Puding piştikten sonra, ince çekilmiş bademi ekleyip karıştırın. Islatılmış servis kabına yayın. Bu arada bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayrı ayrı çırpın. Eriyen çikolataya önce yumurtaların sarılarını daha sonra aklarını ekleyip, iyice karıştırın. Servis tabağındaki pudingin üzerine yayıp, buzdolabında 1-2 saat bekletin. Dilimleyerek servis yapın.