Çikolata Soslu Şarlot

Sütü bir tencereye alın. Kremayı ekleyip karıştırarak kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. Jelatini yarım çay bardağı sütte eritip tencereye ilave edin. Krem şantiye yumurta aklarını ekleyip çırpın. Kremalı karışım ılındığında krem şantili karışımı ekleyin ve karıştırın. Krem karamel kalıplarının içini yağlı kağıt ile kaplayın. Şarlot karışımını kalıplara paylaştırın. Kalıpları buzdolabında 1 gece boyunca bekletin. Çikolata sos için nişasta, kakao ve toz şekeri karıştırın. Üzerine su ilave edip kıvam alıncaya kadar kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra tereyağı ekleyip karıştırın. Şarlotları kalıptan servis tabaklarına çıkartın. Çikolata sosu tabağın kenarına ve şarlotların üzerine gezdirin. Tatlıyı, çilek dilimleri ile süsleyip servis yapın.