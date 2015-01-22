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Çikolata Yıldızları Tarifi

Şekillerin değişik olması iştah konusu biraz etkilemekte. Sevdiğiniz şekillerde olan yiyecekleri yeme isteği daha fazla oluyor. Peki yıldız şeklini sever misiniz? Öyleyse çikolata yıldızları tarifi buna uygun. Malzemeleri fazla olsa da yapımı kolay. Çikolata yıldızları nasıl yapılır?
Çikolata Yıldızları Tarifi
  • 4-6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

3 çorba kaşığı kakao

2 su bardağı+1 çorba kaşığı un

2 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı süt

1 kutu (200 ml) krema

60 gram tereyağı



Tavaya koymak için:

1 çorba kaşığı tereyağı



Çikolata sos için:

2 adet (80'er gramlık) bitter çikolata

Yarım litre süt, 2 tatlı kaşığı nişasta

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

YAPILIŞI

Toz şeker, kakao ve unu yoğurma kabında karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta, süt, krema ve eritilmiş tereyağını çırpın. Bu karışımı kakaolu harca yavaşça ekleyip, bir yandan da pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Karışımı 15-20 dakika beklettikten sonra yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtıp, az yağ ile yağlayın (bu tatlı için üç farklı boy yıldız şeklinde kalıp kullandık). Büyük boy yıldız şeklindeki kalıbı tavanın içine oturtun ve karışımdan döküp, kısık ateşte pişirin. Karışım sertleşip, üzeri boncuklaşmaya başladığında kalıbı çıkarıp, kurabiyeyi spatula ile ters çevirin.Diğer yüzünü de pişirin ve servis tabağına alın. Kalan karışım bitene kadar, üç farklı boydaki kalıbı kullanarak aynı işlemi tekrarlayın. Çikolata sos için çikolatayı küçük parçalara ayırın ve sütün yarısı ile birlikte tencereye alıp, orta ateşte kaynatın. Kalan sütün içine nişastayı ekleyin ve karıştırarak eritin. Bu karışım ile toz şekeri çikolatanın içine katıp, karıştırın. Karışım kısık ateşte pürüzsüz ve akıcı bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırın. Üst üste koyduğunuz farklı boydaki yıldız kurabiyelerin üzerinden bu sosu dökün ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tarifte üç farklı boy yıldız kalıp kullanıldı. Siz bu tatlıyı dilediğiniz şekildeki kalıplarla hazırlayabilirsiniz.
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