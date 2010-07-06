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Çikolata Çanağında Kestane Kreması

Çikolata Çanağında Kestane Kreması
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata



Kestane kreması için:

500 gram kestane

1 su bardağı krema

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı ince kıyılmış ceviz

2 paket vanilya



Süslemek için: Böğürtlen

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Yuvarlak bir kasenin dışını çift katlı yağlı kağıtla kaplayın. Kasenin şeklini
alması için yağlı kağıdın üzerine bir fırça yardımıyla eritilmiş çikolata sürün. Başka bir kaseyi de aynı şekilde
hazırlayın. Donması için derin dondurucuda en az 1 saat bekletin. Diğer taraftan krema için kestaneleri bıçakla
bir kenarından çizdikten sonra haşlayın. Suyunu süzün ve kabuklarını soyun. Bir çatalla ezin ve içine krema,
toz şeker, ceviz ve vanilya katın. Tüm malzemeyi karıştırın ve koyu bir kıvama gelmesi için buzdolabında 1 saat bekletin. Derin dondurucudan çikolata kasesini çıkarın ve kase ile yağlı kağıdı birbirinden ayırın. Daha sonra da
yağlı kağıdın üzerini kapladığınız çikolata kasesini çıkarın. Diğer kaseye de aynı işlemi uygulayın. Kestaneli iç
harcı çikolata kaselerinin içine doldurun. Üzerlerini böğürtlenle süsledikten sonra servis yapın.
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