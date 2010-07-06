Çikolata Çanağında Kestane Kreması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin. Yuvarlak bir kasenin dışını çift katlı yağlı kağıtla kaplayın. Kasenin şeklini

alması için yağlı kağıdın üzerine bir fırça yardımıyla eritilmiş çikolata sürün. Başka bir kaseyi de aynı şekilde

hazırlayın. Donması için derin dondurucuda en az 1 saat bekletin. Diğer taraftan krema için kestaneleri bıçakla

bir kenarından çizdikten sonra haşlayın. Suyunu süzün ve kabuklarını soyun. Bir çatalla ezin ve içine krema,

toz şeker, ceviz ve vanilya katın. Tüm malzemeyi karıştırın ve koyu bir kıvama gelmesi için buzdolabında 1 saat bekletin. Derin dondurucudan çikolata kasesini çıkarın ve kase ile yağlı kağıdı birbirinden ayırın. Daha sonra da

yağlı kağıdın üzerini kapladığınız çikolata kasesini çıkarın. Diğer kaseye de aynı işlemi uygulayın. Kestaneli iç

harcı çikolata kaselerinin içine doldurun. Üzerlerini böğürtlenle süsledikten sonra servis yapın.