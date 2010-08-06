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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolata Çorbası

Çikolata Çorbası

Çikolata Çorbası
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Sos için: 3 litre su

11 çorba kaşığı toz şeker

5 çorba kaşığı kakao



Krema sos için: 1 litre krema

1.5 su bardağı toz şeker

50 gram tanduri



Servis için: 1 paket burçak bisküvi

1 adet muz

YAPILIŞI

Çikolata sosu için toz şekeri ve suyu bir kap içerisinde eritin. Daha sonra kakao ile karıştırın. Krema sosun yapımı için toz şeker ile kremayı yarım saat iyice çırpın. Krema kıvamına geldiğinde tanduriyi içine yavaş yavaş yedirin. 3-4 saat buzdolabında bekletin. Servis tabağına 1 paket burçak bisküviyi ufalayın. Üzerine krema sosu ilave edin. Ardından küp şeklinde doğradığınız muzu ve en üste de çikolata sosu ekleyip servis yapın
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