Çikolata Çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolata sosu için toz şekeri ve suyu bir kap içerisinde eritin. Daha sonra kakao ile karıştırın. Krema sosun yapımı için toz şeker ile kremayı yarım saat iyice çırpın. Krema kıvamına geldiğinde tanduriyi içine yavaş yavaş yedirin. 3-4 saat buzdolabında bekletin. Servis tabağına 1 paket burçak bisküviyi ufalayın. Üzerine krema sosu ilave edin. Ardından küp şeklinde doğradığınız muzu ve en üste de çikolata sosu ekleyip servis yapın