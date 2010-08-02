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Çikolatalı Ev Gofreti

Çikolatalı Ev Gofreti
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet 80 gramlık bitter çikolata

1 çorba kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

250 gram ince sade gofret

YAPILIŞI

Çikolataları ince ince kırıp benmari usulü eritin ve içine tereyağı ile vanilyayı ilave edin. Bir adet gofreti yağlı kağıdın üzerine yerleştirip üzerine çikolata sürün ve ikinci gofreti üzerine koyun. Yeniden çikolata sürün. Bu şekilde 6 kat üst üste gofret koyun. Gofretlerin üstünü ve yanlarını da çikolataya bulayın. Tüm gofretler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız gofretleri buzdolabında 1 saat bekletip servis yapın.
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