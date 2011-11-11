Çikolatalı Armutlu Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
175 gram tereyağı
1 su bardağı esmer şeker
3 adet yumurta
1+1/4 su bardağı un
Bir buçuk çay kaşığı kabartma tozu
2 çorba kaşığı kakao
2 çorba kaşığı süt
2 adet armut
120 gram bitter çikolata
YAPILIŞI
Oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağını esmer şekerle çırpın. Yumurtaları karışıma teker teker yedirin. Un, kabartma tozu, kakao ve sütü ekleyip karıştırın. 24 cm çaplı yuvarlak kalıbı yağlayıp, içini yağlı kağıt ile kaplayın. Karışımı kalıba yayıp, üzerini kaşık yardımıyla düzleştirin. Armutların kabuklarını soyup çekirdek yataklarını çıkartarak dilimleyin. Armut dilimlerini hamurun üzerine yerleştirin. Keki önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Keki kalıpta soğuttuktan sonra servis tabağına alın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Keki dilimleyip, üzerine çikolata sos gezdirin.
PÜF NOKTASI
Armutların kabuklarını soyup dilimledikten sonra kararmaması için limonlu suda bekletin.