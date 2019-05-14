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Çikolatalı Baharatlı Güllaç Tarifi

Çikolata ve baharat... Evet doğru bu ikisinin harmanlandığı çikolatalı baharatlı güllaç tarifi yapımı biraz sizi zorlasa da tadıyla bu yorgunluğu alacaktır. peki çikolatalı baharatlı güllaç nasıl yapılır?
Çikolatalı Baharatlı Güllaç Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet güllaç yaprağı



Çikolatalı sos için ;



5 su bardağı süt



1 adet yıldız anason



2 adet karanfil



2 adet çubuk tarçın



3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata



Frambuaz sos için ;



100 gram frambuaz



2 çorba kaşığı toz şeker



3 çorba kaşığı su



1 tatlı kaşığı limon suyu



Süslemek için ;



1 adet tanelenmiş nar



20 gram file badem


YAPILIŞI

Çikolatalı sos için süt, yıldız anason, karanfil ve çubuk tarçını tencereye alıp ocağa oturtun. Süt kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, tel çırpıcı ile 15 dakika pişirin. Ocaktan alıp baharatları için- den çıkarın. Ayrı bir yerde çikolatayı benmari usulü eritin. Sos karışımına ilave edip iyice karıştırın ve ılınmaya bırakın. Frambuaz sos için frambuaz, toz şeker ve suyu küçük bir tavaya alıp, kaynayınca altını kısın ve 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. 4 adet güllaç yaprağını bü- yük boy tepsiye üst üste yerleştirin. Üzerine ılık çikolatalı sosun 1/4'ünü kaşık yardımıyla azar azar gezdirin. Sosu çekmesi için 5 dakika dinlendirin. Frambuaz sosu gezdirip, kalan 4 adet güllaç yaprağını üst üste yerleştirin. Kalan çikolata sosun yarısını azar azar güllacın üzerine gezdirin. Yaprakları hafifçe hareket ettirerek sosu çekmesine yardımca olun. 5 dakika dinlendirip, kalan sosu gezdirin. 15 dakika daha dinlendirip, nar ve file bademle süsleyerek servis yapın.

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