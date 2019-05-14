Çikolatalı Baharatlı Güllaç Tarifi

Çikolatalı sos için süt, yıldız anason, karanfil ve çubuk tarçını tencereye alıp ocağa oturtun. Süt kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, tel çırpıcı ile 15 dakika pişirin. Ocaktan alıp baharatları için- den çıkarın. Ayrı bir yerde çikolatayı benmari usulü eritin. Sos karışımına ilave edip iyice karıştırın ve ılınmaya bırakın. Frambuaz sos için frambuaz, toz şeker ve suyu küçük bir tavaya alıp, kaynayınca altını kısın ve 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. 4 adet güllaç yaprağını bü- yük boy tepsiye üst üste yerleştirin. Üzerine ılık çikolatalı sosun 1/4'ünü kaşık yardımıyla azar azar gezdirin. Sosu çekmesi için 5 dakika dinlendirin. Frambuaz sosu gezdirip, kalan 4 adet güllaç yaprağını üst üste yerleştirin. Kalan çikolata sosun yarısını azar azar güllacın üzerine gezdirin. Yaprakları hafifçe hareket ettirerek sosu çekmesine yardımca olun. 5 dakika dinlendirip, kalan sosu gezdirin. 15 dakika daha dinlendirip, nar ve file bademle süsleyerek servis yapın.