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Çikolatalı Bavaruaz

Çikolatalı Bavaruaz
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta sarısı

2 su bardağı süt

2 paket 80'er gram bitter çikolata

500 ml krema

3/4 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

3 yaprak jelatin+1.5 çay bardağı soğuk su

YAPILIŞI

Çikolatayı rendeleyin. Jelatinleri yumuşaması için soğuk suda bekletin. Yumurta sarılarını toz şekerle birlikte bir kapta çırpın. Süt, vanilya ve rendelenmiş çikolatayı bir tencereye koyup, kaynama noktasına gelene kadar bekletip ocaktan alın. şekerli yumurtalara, sıcak çikolatalı sütü yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. Karışımı tekrar ateşe oturtup sürekli karıştırın. Koyulaşıp kaşıktan ağır ağır akana kadar pişirin ve ocaktan alın. Yumuşayan jelatinleri sıcak karışıma ekleyip eriyene kadar karıştırın. Karışımı ince bir süzgeçten geçirin. Ara sıra karıştırarak soğutun. Kalıpları badem yağı ile yağlayın. Kremayı çırparak kabartın ve soğuyan bavaruaza ekleyip karıştırın. Karışımı kalıplara paylaştırın. Buzdolabında 2-3 saat bekletin. Kalıpları ters çevirip servis tabaklarına çıkartın. Krem şanti ile süsleyip servis yapın.
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