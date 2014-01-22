Çikolatalı Bavaruaz

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatayı rendeleyin. Jelatinleri yumuşaması için soğuk suda bekletin. Yumurta sarılarını toz şekerle birlikte bir kapta çırpın. Süt, vanilya ve rendelenmiş çikolatayı bir tencereye koyup, kaynama noktasına gelene kadar bekletip ocaktan alın. şekerli yumurtalara, sıcak çikolatalı sütü yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. Karışımı tekrar ateşe oturtup sürekli karıştırın. Koyulaşıp kaşıktan ağır ağır akana kadar pişirin ve ocaktan alın. Yumuşayan jelatinleri sıcak karışıma ekleyip eriyene kadar karıştırın. Karışımı ince bir süzgeçten geçirin. Ara sıra karıştırarak soğutun. Kalıpları badem yağı ile yağlayın. Kremayı çırparak kabartın ve soğuyan bavaruaza ekleyip karıştırın. Karışımı kalıplara paylaştırın. Buzdolabında 2-3 saat bekletin. Kalıpları ters çevirip servis tabaklarına çıkartın. Krem şanti ile süsleyip servis yapın.