Çikolatalı Beze

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta aklarını tuz ve 3 çorba kaşığı pudra şekeri ilavesiyle, kar gibi oluncaya kadar çırpın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine, bir kaşık ya da krema torbası yardımıyla bu karışımdan parçalar dökün. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında üzerileri pembeleşene kadar bezeleri pişirin. Daha sonra fırını kapatın ve kapağını aralayın. Pişen bezeleri, kurumaları için fırında bu şekilde 40 dakika dinlendirin. Çikolatayı benmari usulü eritin ve bezelerin alt kısımlarına istediğiniz kalınlıkta sürün. Diğer taraftan labne peynirini, kahve, 1 çorba kaşığı pudra şekeri ve 1 çorba kaşığı damla çikolata ile karıştırın. Çilekleri küp keserek bunlara ekleyin. Bezelerin yarısını ayırın. Labneli karışımdan 2'şer tatlı kaşığı kadar alarak ayırdığınız bezelerin alt kısmına koyun. Daha sonra ikinci bezeyi de alt kısmından bunun üzerine kapatın. Birbirine yapıştırdığınız bezelerin ortasını fındığa bulayın. Erittiğiniz çikolataya fırçayı batırıp, renk vermesi için çok hafif olarak bezelerin üzerine sürün ve servis yapın.