DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Çikolatalı Beze

Çikolatalı Beze

Çikolatalı Beze
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bezeler için: 4 adet yumurtanın akı

3 çorba kaşığı pudra şekeri

Bir tutam tuz

1 paket (80 gram) bitter çikolata



Kahveli krema için: 3 çorba kaşığı labne peyniri

1 çay kaşığı filtre kahve

1 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çorba kaşığı damla çikolata

3-4 adet çilek



Süslemek için:

l 2 çorba kaşığı kıyılmış fındık

YAPILIŞI

Yumurta aklarını tuz ve 3 çorba kaşığı pudra şekeri ilavesiyle, kar gibi oluncaya kadar çırpın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine, bir kaşık ya da krema torbası yardımıyla bu karışımdan parçalar dökün. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında üzerileri pembeleşene kadar bezeleri pişirin. Daha sonra fırını kapatın ve kapağını aralayın. Pişen bezeleri, kurumaları için fırında bu şekilde 40 dakika dinlendirin. Çikolatayı benmari usulü eritin ve bezelerin alt kısımlarına istediğiniz kalınlıkta sürün. Diğer taraftan labne peynirini, kahve, 1 çorba kaşığı pudra şekeri ve 1 çorba kaşığı damla çikolata ile karıştırın. Çilekleri küp keserek bunlara ekleyin. Bezelerin yarısını ayırın. Labneli karışımdan 2'şer tatlı kaşığı kadar alarak ayırdığınız bezelerin alt kısmına koyun. Daha sonra ikinci bezeyi de alt kısmından bunun üzerine kapatın. Birbirine yapıştırdığınız bezelerin ortasını fındığa bulayın. Erittiğiniz çikolataya fırçayı batırıp, renk vermesi için çok hafif olarak bezelerin üzerine sürün ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Labne peyniri yerine krema da kullanabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN