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Çikolatalı Cheesecake Tarifi

Çikoolatalı cheesecake tarifi ile misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlıya bilirsiniz.Çikolatalı cheesecake nasıl yapılır detayları da yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz
Çikolatalı Cheesecake Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tabanı için: 1 paket kepekli bisküvi

25 gram tereyağı

Üzeri için: 2 paket (200 gramlık)

Tuzsuz beyaz krem peynir

1 kutu (200 ml) krema

4 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket vanilyalı puding

1 paket (80 gram) bitter çikolata

YAPILIŞI

Öncelikle tabanı için bisküvi ve tereyağını robottan geçirin. 26 cm' lik kelepçeli bir kalıbın dibine bu karışımı elinizle bastırarak, her tarafını kaplayacak şekilde yayın. Üzeri için krem peyniri mikserle çırpın. Daha sonra krema, yumurta, toz şeker ve vanilyayı ilave edip, mikserin en hızlı devrinde 5-6 dakika çırpın. Bisküvili tabanın üzerine yayın ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1 saat pişirin. Pudingi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve çikolatayı içine atıp, karıştırarak erimesini sağlayın. Cheesecake soğuduktan sonra üzerine çikolatalı pudingi dökün. 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın
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