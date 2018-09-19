Çikolatalı Cup Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ganajı temel tarifteki işlem sırasına göre hazırlayın. Krema için yumurta sarısı ve tozş ekeri derin bir tencereye alıp şeker eriyene dek çırpın. Üzerine süt ve unu da ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın. Ocağa oturtup kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca altını kısın ve 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin. Ocaktan alıp 15 dakika dinlendirdikten sonra labneyi de ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Hazırladığınız ganaj oda sıcaklığına geldiğinde mikserin yüksek devrinde katılaşana kadar çırpın. Bisküvileri mutfak robotunda toz haline getirin. Tatlı kuplarına önce bisküvi, sonra hazırladığınız krema ve frenk üzümü koyun. Hazırladığınız ganajı krema torbasına alın ve tatlının üzerine sıkarak soğuk servis yapın.