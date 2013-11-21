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Çikolatalı Cupcake Tarifi

Çikolata herkesin vazgeçilmez tatlısıdır. Çikolatalı cupcake tarifi de bunu destekleyecek türdendir. Yedikçe yiyesiniz gelecek çikolatalı cupcake nasıl yapılır cevabının yanıtladık.
Çikolatalı Cupcake Tarifi
  • 6 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı tozşeker

4 çorba kaşığı sıvıyağ

2 su bardağı un

1 çay kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Krema için:

1 su bardağı süt

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

YAPILIŞI

Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için sütü bir kapta ısıtın ve kabı ocaktan alın. İçine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ilave edip, karıştırın. Hafif akıcı bir kıvam alana kadar buzdolabında bekletin. Hamur için derin bir kapta süt ve toz şekeri çırpıcı ile iyice çırpın. Sıvı yağ ekleyip, tekrar çırpın. Ayrı bir kapta un, vanilya,kabartma tozu ve tuzu karıştırın.Sütlü karışımın içine ekleyip, tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana kadariyice karıştırın ve cupcake kalıplarının yarısını dolduracak şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 45 dakika pişirin ve piştikten sonra soğumaya bırakın. Kremayı buzdolabından alın ve sıkma torbasına doldurun. Soğuyan cupcake'lerin üzerine şekil vererek sıkın.

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