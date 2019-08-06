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Çikolatalı Deniz Kabuğu Kek Tarifi

Görünüşü ve hafif tadıyla çay sofralarınıza yaz esintisi getirecek nefis bir kek tarifine ne dersiniz? Çikolatalı içiyle ve deniz kabuğundaki formuyla çikolatalı deniz kabuğu kek tarifi
Çikolatalı Deniz Kabuğu Kek Tarifi
  • 14 Kişilik
  • Pişirme: 120 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

140 gram tereyağı,



40 gram bitter çikolata



2 adet yumurta,



1 çay kaşığı vanilya ekstratı



Yarım su bardağı tozşeker,



2 çorba kaşığı bal



1/3 su bardağı un,



1 çay kaşığı kabartma tozu



3 çorba kaşığı kakao



1 su bardağı damla çikolata



Sosu için: 100 gram bitter çikolata



3 çorba kaşığı süt


YAPILIŞI

Tereyağını eritip kısık ateşte kaynatın ve ılınması için kenara alın. Diğer taraftan mikser yardımıyla yumurtaları vanilya ekstratı ile çırpın. Tozşeker ekleyip çırpmaya devam edin. Benmari usulü erittiğiniz bitter çikolata ile balı ekleyip tekrar çırpın. Ayrı bir kaba un, kabartma tozu ve kakaoyu eleyin. Yumurtalı karışımın içine katın ve tüm malzeme özleşene kadar karıştırın. Son olarak eritilmiş ve ılınmış tereyağı ile damla çikolatayı ekleyin. 1-2 kez çevirdikten sonra karşımın üzerini strech film ile kaplayıp oda sıcaklığında 2 saat bekletin. Deniz kabuğu şeklindeki kalıpları keklerin kolay çıkması için yağlayıp, unlayın ve harcı içine pay edin. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında kontrol ederek (pişip pişmediğini anlamak için hamura kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Piştikten sonra ılıtın ve kalıplardan çıkarın. Sosu için bitter çikolatayı süt ile birlikte bir kaba alın ve benmari usulü eritin. Kurabiyeleri çikolata sos ile birlikte servis yapın.

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