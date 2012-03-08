Çikolatalı Dondurmalı Krep

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kapta yumurta, süt, un ve kakaoyu çırpın. 10 dakika dinlendirdikten sonra, karışımdan 4 adet krep çıkacak şekilde, yağsız yapışmaz yüzeyli tavaya dökün. Tavayı sağa sola sallayıp yuvarlak oluşturun ve krep tavadan ayrılır hale geldiğinde diğer yüzünü çevirin. 1-2 dakika daha pişirin. Krepleri tek tek pişirdikten sonra, yağlı kağıda aktarıp bir süre bekletin. Dondurmayı kreplerin içine pay edin. Bohça şeklinde maydanoz sapı ile bağlayın veya rulo şeklinde sarıp dilimleyin, Çikolatalı sos ve krema ile servis yapın.