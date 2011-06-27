Çikolatalı Fondan

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket (80 gram) bitter çikolata
2 adet yumurtan ın akı
250 gram pudra şekeri
2 çorba kaşığı kakao
1 paket vanilya
Üzerine: Çikolatalı şekerleme ya da rendelenmiş çikolata
YAPILIŞI
Yumurta aklarını ve pudra şekeri birlikte çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritip yumurtalı karışımı üzerine ekleyin. Kakao ve vanilyayı da ilave edin. Karışım biraz soğuyunca, minik parçalar koparıp küçük toplar hazırlayın. Çikolatalı minik şekerlemeler ya da rendelenmiş çikolataya bulayıp servis yapın.