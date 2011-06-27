Çikolatalı Fondan

Sofra Tarifi

1 paket (80 gram) bitter çikolata 2 adet yumurtan ın akı 250 gram pudra şekeri 2 çorba kaşığı kakao 1 paket vanilya Üzerine: Çikolatalı şekerleme ya da rendelenmiş çikolata

YAPILIŞI

Yumurta aklarını ve pudra şekeri birlikte çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritip yumurtalı karışımı üzerine ekleyin. Kakao ve vanilyayı da ilave edin. Karışım biraz soğuyunca, minik parçalar koparıp küçük toplar hazırlayın. Çikolatalı minik şekerlemeler ya da rendelenmiş çikolataya bulayıp servis yapın.